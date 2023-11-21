Посол РФ Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Киеву

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал очередной пакет военной помощи Украине, о котором 20 ноября объявил Пентагон. Он назвал его успокоительной пилюлей для Киева, которая не улучшит положения на фронте.

Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими «благодетелями». Положение на фронте и в украинской власти — на грани полного коллапса

Анатолий Антонов посол России в США

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны.

Американский министр обороны также сообщил, что у Вооруженных сил страны (ВСУ) есть все необходимые ресурсы для ведения боевых действий в зимнее время.

Антонов обратил внимание, что пакет помощи анонсирован в канун десятилетия Евромайдана

Антонов обратил внимание на то, что США анонсировал пакет помощи в канун десятилетия Евромайдана. События в Киеве начались 21 ноября 2013 года.

По словам посла, таким образом Вашингтон символично дает понять Украине, что она все еще «в игре», на нее делаются ставки в антироссийской кампании.

А то, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, здесь в расчет не принимается. Для ВПК Соединенных Штатов значение имеет только одно —получение прибыли от «проекта Украина» Анатолий Антонов посол России в США

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что террор в стране, последовавший после беспорядков 2013-2014 годов, превратил государство в страну-зомби. Он подчеркнул, что Евромайдан провели, чтобы «развязать руки для репрессий против всех здоровых политических и общественных сил, которые существовали на тот момент на Украине».

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Майдан 2013-2014 годов в Киеве был спланирован Западом как антироссийский проект, а украинцев обманули, пообещав им европейский путь развития.

Украинский политолог Кость Бондаренко допустил, что к новому Майдану на Украине может привести провал украинской армии на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения.

Посол подчеркнул, что победить Россию на поле боя невозможно

Анатолий Антонов призвал Запад уяснить, что победить Россию на поле боя невозможно, поскольку страна отстаивает свои национальные интересы и безопасность.

Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно. Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство — продление агонии обанкротившегося киевского режима

Анатолий Антонов посол России в США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ на линии фронта. Политик добавил, что Россия не боится и не остановится, поскольку не ощущает, что противостоит всему миру. Он добавил, что Москва сама не выражает желания заключить мир, поэтому Киев не может пойти на «мир любой ценой».

Украинский лидер также подчеркнул, что конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. По словам главы государства, Киев не может себе позволить заморозить конфликт, в каком тяжелом положении он бы ни был.