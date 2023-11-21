В ЛНР рассказали об обмане украинцев на Майдане

Марочко: Запад помог организовать на Украине Майдан, настроив ее против России

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Майдан 2013-2014 года в Киеве был спланирован Западом как антироссийский проект, а украинцев обманули, пообещав им европейский путь развития, сообщает РИА Новости.

«Спустя 10 лет после событий на Майдане уже стал очевиден тот факт, что украинское общество, ​ украинских граждан подло и нагло обманули», — заявил он.

По его словам, еще в начале этих событий граждан Украины предупреждали, что новая власть не является самостоятельной и находится под внешним управлением, а теперь этот факт даже не скрывается. Марочко подчеркнул, что западные государства планировали настроить страну против Москвы и у них это получилось.

Он добавил, что последствия совершенных действий привели к печальным и трагическим последствиям, среди которых большое число жертв с обеих сторон конфликта.

Ранее украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что к новому «Майдану» на Украине может привести провал украинской армии на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения.