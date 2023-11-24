В российском городе появился автомобиль из кирпичей

В Люберцах построили автомобиль из кирпичей

В подмосковных Люберцах появился необычный автомобиль, построенный из кирпичей. Фото «дома на колесах» в российском городе опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Большая часть машины состоит из рыжих кирпичей, а крыша — из терракотовой черепицы. У автомобиля есть колеса и стеклоочистители, но вместо обычных стекол установлены квадратные пластиковые окна, которые используются в помещениях. Владелец средства передвижения не называется.

Ранее российский певец и актер Алексей Воробьев признался, что купил дом на колесах. Он отметил, что давно мечтал иметь такое жилье. Объект, которым владеет артист, представляет собой полностью отреставрированный классический Air Stream Land Yacht, оформленный внутри как трюм корабля.