В российском регионе впервые с начала СВО сообщили о неопознанном беспилотнике

Mash: во Владимирской области впервые за время СВО заметили неопознанный БПЛА

Во Владимирской области впервые с начала специальной военной операции (СВО) обнаружили неопознанный дрон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили в лесу Юрьев-Польского района на западе области.

В апреле губернатор Владимирской области Александр Авдеев своим указом запретил в регионе использование гражданских БПЛА.

Ранее в Смоленской области был обнаружен ранее не применявшийся для ударов по объектам на территории России беспилотник, который производят на Украине по согласованию с испанской компанией-разработчиком. Аппарат нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и около 1,2 килограмма взрывчатки С-4.