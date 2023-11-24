В Сбере рассказали о новом вызове для онлайн-кредитования

Сбер: при проектном финансировании застройщиков применяется новая технология

Для Сбера появился новый вызов в сфере онлайн-кредитования — проектное финансирование застройщиков жилой недвижимости. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции AI Journey.

Он отметил, что при подобном онлайн-кредитовании Сбер автоматически принимает решение с помощью ML-модели и алгоритмов, что сокращает срок одобрения кредита в пять раз.

Как сообщил зампредседателя правления Сбербанка, такая технология сейчас проходит апробацию на небольшом количестве клиентов. При этом, как утверждается, уже есть первые одобренные и заключенные сделки. Позднее, до конца года, запланировано масштабирование новой технологии.

Ранее первый зампред правления Сбера Кирилл Царев заявил, что на российском рынке ипотеки нет перегрева. При этом если посмотреть на прошлые годы, то рост рынка был относительно постепенным. Помимо этого, он добавил, что сейчас «появляется относительно типовая застройка, появляются застройщики». В 2022-м также Сбер предложил скидки застройщикам и девелоперам на ESG-программы.