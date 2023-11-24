Экс-морпех США Берлетик: НАТО может готовить интервенцию на Западную Украину

НАТО может готовить интервенцию на Западную Украину, как это США сделали в Сирии. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Мы видим, насколько отчаянно обстоят дела в США. Возможна интервенция НАТО на Западную Украину для создания буферной зоны, как это было в Сирии», — рассказал военный эксперт.

Кроме того, он предположил, что Россия может ожидать наступательных действий альянса. Поэтому, по его мнению, сейчас Москва «копит ракеты», чтобы сдержать подобную угрозу.

Ранее Берлетик заявил об истощении ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что США готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится.