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12:43, 24 ноября 2023Наука и техника

Вещество в молоке и мясе улучшило иммунный ответ против рака

Nature: вещество из молока и мяса улучшило иммунный ответ против рака

Фото: Unsplash

Ученые из Чикагского университета выявили, что вакценовая кислота, содержащаяся в мясных и молочных продуктах от пасущихся животных, улучшает иммунный ответ против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В новой работе авторы сосредоточились на том, какие питательные вещества могут стимулировать реакции иммунных Т-клеток. Они выявили, что определенная разновидность трансжиров способна перепрограммировать CD8 + Т-клетки и обеспечивать противоопухолевый эффект.

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Для этого команда изучила базу данных, содержащую около 700 известных метаболитов, поступающих с пищей, а затем сформировали библиотеку 235 биоактивных молекул, полученных из питательных веществ. Следующим этапом испытаний стало исследование на клетках и на мышах с различными опухолями, которые находились на богатой вакценовой кислотой диете. Оказалось, что рацион, обогащенный этим веществом, снижал риск роста опухоли меланомы и раковых толстой кишки.

Эксперименты на людях показали, что пациенты с лимфомой, имеющие более высокий уровень вакценовой кислоты в организме, как правило, лучше реагировали на лечение, чем пациенты с низким уровнем. Кроме того, трансжиры усиливали эффективность иммунотерапевтического препарата по уничтожению лейкозных клеток.

Исследователи предполагают, что вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки для различных методов лечения рака на основе Т-клеток.

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      Елена Апазиди
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