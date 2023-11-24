Зумеры признали популярные у старшего поколения лосины устаревшими

Зумеры признали облегающие лосины устаревшими. Об этом сообщает New York Post.

Молодежь призвали отказаться от лосин, которые были особенно популярны у более старшего поколения — миллениалов, рожденных в период с 1981 по 1996 год. Заменить упомянутую часть гардероба они предлагают штанами для йоги с широким поясом и штанинами клеш и легинсами с разрезами, демонстрирующими обувь.

Так, блогерша-миллениал Ханна Браун опубликовала видео, в котором показала наряд, состоявший из кед Nike Air Force Jordan, оверсайз-свитера и лосин в сочетании с шопером. Подписчики автора ролика не оценили ее образ и порекомендовали приобрести угги или обувь бренда Birkenstocks.

В октябре россиянам назвали вернувшуюся в моду из 1990-х одежду. Среди актуальных вещей специалисты назвали вязаные оверсайз-свитера, отсылающие к культовому образу актера Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат 2».