Россиянам назвали вернувшуюся в моду из 1990-х одежду

Россиянам назвали одежду и обувь, которые вернулись в моду из 1990-х годов. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты платформы «Авито» рассказали, что пользователи принялись массово скупать предметы гардероба эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год») — в том числе винтажные позиции. Так, например, за последний месяц продажи бомберов и ветровок с яркими принтами выросли в два раза, а брюк-карго с карманами — в 2,8 раза.

Среди актуальных вещей специалисты также назвали вязаные оверсайз-свитера, отсылающие к культовому образу актера Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат 2». Кроме того, трендовыми стали рубашки с эклектичными принтами и одежда из денима, в том числе комбинезоны и платья.

Не менее популярными оказалась мода в хип-хоп-стиле — сейчас покупатели отдают предпочтение кроссовкам Nike Air Max (спрос на них вырос на 62 процента по сравнению с прошлым годом). Помимо этого, интересом пользуются кеды Air Jordan I и ботинки бренда Dr. Martens.

В июне наряды в стиле сказочного персонажа Русалочки в 2023 году стали новым трендом у молодежи. Речь идет о так называемом стиле mermaidcore, который подразумевает сочетание пляжной одежды и эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год»). В частности, в палитре образов, которые демонстрируют в соцсетях представители поколения Z, превалируют зеленый и голубой цвета, а также серебристый металлик и бежевые оттенки.