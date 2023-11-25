В Челябинске хакер получил срок за взлом и продажу личных кабинетов россиян

Курчатовский суд Челябинска приговорил местного жителя к 1,5 годам условно за взлом и продажу личных кабинетов россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Хакера признали виновным по статьям 271 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

Установлено, что мужчина с помощью программного обеспечения получал доступ к личным кабинетам на различных сайтах, в том числе госучреждений и банков, а после продавал их в мессенджере. Стоимость взломанного кабинета составляла от 400 долларов до двух тысяч долларов в виде криптовалюты.

Уголовные дела против хакера были возбуждены 20 сентября.

Всего, как отметили «Ленте.ру», за год в регионе было осуждено четверо хакеров и выявлено более 25 компьютерных атак, в результате которых злоумышленники пытались получить доступ к ресурсам правительства, заксобрания и предприятиям оборонного и промышленного комплекса Челябинской области.