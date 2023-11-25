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23:39, 25 ноября 2023Россия

Кадыров сообщил о вылетевшем в зону СВО спецборте

Кадыров сообщил о спецборте с добровольцами, вылетевшего из Грозного в зону СВО

Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о добровольцах, вылетевших спецбортом из международного аэропорта Грозный в зону проведения спецоперации (СВО). Он сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы прибыли в республику со всех уголков России.

«Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время — первостепенный долг ее граждан», — написал Кадыров. По его словам, добровольцы перед отправкой в зону боевых действий прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, в частности, курсы тактической стрельбы, полевой медицины и огневую подготовку.

Пассажиров спецборта проводили председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, глава МВД республики Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров.

«Мы безмерно гордимся доблестными сынами нашего великого Отечества, которые вышли на этот сложный, но весьма благородный путь. По зову сердца наши герои решили встать на защиту интересов России, чтобы не дать врагу реализовать свои гнусные планы», — добавил Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров показал кадры тренировки экс-бойцов «Вагнера» в составе спецназа «Ахмат». Глава Чечни подчеркнул, что интенсивная подготовка повысит эффективность военных на линии соприкосновения.

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      Александра Синицына
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