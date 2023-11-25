На севере Израиля объявили воздушную тревогу

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

В северной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Позднее израильские военные уточнили, что сигналы раздались из-за «проникновения вражеского самолета». В направлении подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик. «Впоследствии сирены прозвучали снова в результате запуска перехватчика. Инцидент исчерпан», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала. Сообщалось, что в 7:15 (8:15 по московскому времени) была выпущена ракета в сторону южного Израиля, которая была перехвачена. Сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша.