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20:00, 25 ноября 2023Бывший СССР

На Украине оценили возможность систем ПВО защитить Киев

Соскин: системы ПВО Киева не смогут защитить город от российских ударов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева не смогут защитить город от российских ударов. С такой оценкой выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

По словам Соскина, 25 ноября системы ПВО работали на пределе. Он также посетовал на то, что украинские военные не могут подавлять российские беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы.

Соскин обвинил Киев в неспособности защитить страну и предрек ухудшение ситуации.

Ночью и утром 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Также говорилось об угрозе ракетного удара по городу.

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      Илона Палей
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