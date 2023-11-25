На Украине пожаловались на проблемы с топливом из-за блокады Польши

Минагрополитики Украины: есть проблемы с поставками топлива из-за блокады границ

На Украине начались проблемы с поставками топлива на фоне блокады польскими перевозчиками пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич, его слова передает Ura.ru.

Он отметил, что ситуация на границе не является критической для экспорта на сегодняшний день, однако проблемы все же имеются. В то же время Дмитрасевич добавил, что компенсировать утраченные возможности по экспорту через польскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.

Ранее директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк сообщил, что ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за транспортной блокады на границе с Польшей. По его подсчетам, один день простоя одного грузовика обходится перевозчикам в 300-350 евро.