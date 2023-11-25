На Украине задумали сделать учебу на военной кафедре обязательной для всех

На Украине захотели отправить всех студентов на военную кафедру

Военные кафедры в высших учебных заведениях Украины будут отвечать за базовую военную подготовку, учеба на них станет обязательной для всех студентов мужского пола, девушки смогут обучаться по желанию. Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире «Радио культура», передает ТАСС.

Замминистра отметил, что сейчас идет подготовка инфраструктуры для пилотного запуска проекта в сентябре 2024 года. Он назвал военные кафедры «большой необходимостью» для страны, которая нуждается в большом количестве офицеров запаса. Винницкий также назвал неправильным то, что сейчас образование там является платным.

Чиновник рассказал, что обучающиеся на военных кафедрах смогут получить военно-учетную специальность «стрелок», пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне.

Ранее шведский аналитик Магнус Стенлунд раскрыл продолжительность жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что на некоторых участках фронта украинские военные живут по два-три дня.