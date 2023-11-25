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18:57, 25 ноября 2023Интернет и СМИ

На Западе раскрыли последствия для Киева недостаточного поступления боеприпасов

Telegraph: Украина не сможет сдерживать наступление России без снарядов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сдерживать наступление российских войск без 155-миллиметровых снарядов. Такие последствия недостаточного поступления боеприпасов раскрыло издание Telegraph.

Журналисты указали, что Запад не сможет поставить 155-миллиметровые снаряды Киеву в полном объеме из-за медленного производства. Помимо того, у западных стран есть необходимость перенаправить некоторую часть боеприпасов Израилю из-за конфликта ХАМАС.

«Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем», — говорится в сообщении.

Ранее Государственная таможенная служба Украины упростила ввоз на территорию страны военной техники из стран, входящих в Евросоюз и НАТО.

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      Никита Абрамов
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