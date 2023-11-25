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Россиянка нашла скелет в колготках на чердаке дома
В Петербурге женщина нашла на чердаке дома скелет в колготках и носках
В Санкт-Петербурге сотрудница коммунального предприятия нашла на чердаке жилого дома скелет, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на улице Беринга. Женщина сразу вызвала полицейских. Те обнаружили скелет в одежде — на нем были колготки, белые носки, кофта и джинсы. Находку забрали для установления личности и обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в городе Ачинске Красноярского края нашли 12-летнего школьника с ножевым ранением.