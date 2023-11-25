Россиянка нашла скелет в колготках на чердаке дома

В Петербурге женщина нашла на чердаке дома скелет в колготках и носках

В Санкт-Петербурге сотрудница коммунального предприятия нашла на чердаке жилого дома скелет, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Беринга. Женщина сразу вызвала полицейских. Те обнаружили скелет в одежде — на нем были колготки, белые носки, кофта и джинсы. Находку забрали для установления личности и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Ачинске Красноярского края нашли 12-летнего школьника с ножевым ранением.

