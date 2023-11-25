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16:53, 25 ноября 2023Бывший СССР

Россиянка пострадала в ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии

В Белоруссии россиянка пострадала в ДТП с туристическим автобусом
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото:Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom

В Витебской области Белоруссии произошло ДТП с туристическим автобусом. В аварии пострадала россиянка, пишет Telegram-канал российского посольства в стране.

«Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) произошло ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-ПетербургВитебск. По данным МЧС Республики Беларусь, в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала россиянка 1950 года рождения. Ее доставили в Витебскую областную клиническую больницу, где у пострадавшей диагностировали закрытый перелом верхней челюсти. После оказания необходимой помощи пострадавшую направили на амбулаторное лечение.

Ранее на автодороге МалоярославецБоровск в Калужской области водитель Renault Logan столкнулся с автобусом, в котором были дети и сопровождавшие их взрослые. Экскурсионный автобус ехал из города Калуги в Боровский район. В результате столкновения он съехал в кювет.

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      Никита Абрамов
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