В российском регионе автобус с детьми попал в аварию и съехал в кювет

В Калужской области автобус столкнулся с Renault Logan, есть погибшие

На автодороге Малоярославец — Боровск в Калужской области водитель Renault Logan столкнулся с автобусом, в котором были дети и сопровождавшие их взрослые. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла около 10:00 по местному времени в районе деревни Уваровское Боровского района. Экскурсионный автобус ехал из города Калуги в Боровский район. В результате столкновения он съехал в кюве­т.

По предварительной информации, в результате ДТП лишился жизни водитель Renault Logan. Пост­радали шесть несовершенн­олетних и трое сопровождавших их взрослых, которые еха­ли в автобусе.

Место аварии попало на видео, которое публикует РЕН ТВ. На кадрах видно, что Renault Logan сильно пострадал. У машины разбита вся передняя часть. Повреждений на автобусе заметно меньше.

Ранее авария с пятью автомобилями произошла в городе Дзержинске Нижегородской области. Она унесла жизни двоих человек.

