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11:13, 24 ноября 2023Россия

Два человека погибли в ДТП с пятью машинами на российской трассе

В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти автомобилей

Кадр: «НН.РУ | Новости Нижнего Новгорода» / «ВКонтакте»

В городе Дзержинске Нижегородской области два человека погибли в аварии с пятью автомобилями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России.

ЧП произошло утром в пятницу, 24 ноября. Одним из попавших в аварию автомобилей был грузовик, уточнили в МВД.

По предварительным данным, обе жертвы ДТП — женщины, находившиеся в одном из легковых автомобилей. Еще три человека получили травмы, о характере полученных ими повреждений в пресс-службе не сообщили.

Ранее в Хабаровском крае четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей после того, как один из них выехал на встречную полосу.

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      Алан Босиков
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