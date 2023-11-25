Российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов на военных аэродромах ВСУ
Российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в складах находились авиационные средства поражения. Один из них находился в районе города Днепропетровск, а второй — на военном аэродроме Долгинцево.
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