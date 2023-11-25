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14:24, 25 ноября 2023Россия

Российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов на военных аэродромах ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в складах находились авиационные средства поражения. Один из них находился в районе города Днепропетровск, а второй — на военном аэродроме Долгинцево.

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Ранее Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить узел связи противника на аэродроме в Хмельницкой области. Помимо того, в министерстве отчитались о поражении скада авиационных боеприпасов на указанном аэродроме.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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