Российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов на военных аэродромах ВСУ

Российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в складах находились авиационные средства поражения. Один из них находился в районе города Днепропетровск, а второй — на военном аэродроме Долгинцево.

Ранее Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить узел связи противника на аэродроме в Хмельницкой области. Помимо того, в министерстве отчитались о поражении скада авиационных боеприпасов на указанном аэродроме.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.