Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 23 ноября 2023Россия

Российские войска поразили узел связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области

Минобороны заявило о поражении узла связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российским войскам удалось поразить узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, в министерстве отчитались о поражении скада авиационных боеприпасов на указанном аэродроме.

За сутки, добавили в оборонном ведомстве, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение живой силе и военной технике в 112 районах зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее Минобороны заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом три беспилотника ВСУ. Попытка противника атаковать объекты на территории полуострова дронами самолетного типа была пресечена около 7:30 утра 22 ноября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8

      СК пообещал найти виновных в ситуации с Максудовым

      На саммите ОДКБ в Минске заметили бутылку редкого алкоголя

      Популярный стендап-комик назвал особенность публики в Грузии

      Актер Садальский назвал Пугачеву рабой любви

      Российские военные уничтожили самоходки натовского образца в зоне СВО

      Россиянин получил трехмиллионный штраф за оборот контрафактного алкоголя

      Песков рассказал об истерике руководства Чехии

      Российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на одном направлении

      В России подорожал оливье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости