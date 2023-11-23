Российские войска поразили узел связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области

Минобороны заявило о поражении узла связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области

Российским войскам удалось поразить узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, в министерстве отчитались о поражении скада авиационных боеприпасов на указанном аэродроме.

За сутки, добавили в оборонном ведомстве, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение живой силе и военной технике в 112 районах зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Минобороны заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом три беспилотника ВСУ. Попытка противника атаковать объекты на территории полуострова дронами самолетного типа была пресечена около 7:30 утра 22 ноября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.