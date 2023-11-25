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18:05, 25 ноября 2023Бывший СССР

Украина договорилась о получении военных кораблей для защиты зернового коридора

Зеленский рассказал о получении военных кораблей для защиты зернового коридора

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина договорилась со своими партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентами Швейцарии, Латвии и премьер-министром Литвы, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, в ближайшем будущем военные судна будут сопровождать корабли с зерном, чтобы гарантировать их безопасность. Украинский лидер подчеркнул, что Украина считает создание зернового коридора без участия России одним из крупнейших достижений года.

27 октября стало известно, что Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы.

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