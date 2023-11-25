В ЕС выступили за смягчение санкций против России

Bloomberg: в ЕС выступают за смягчение предложений Бельгии по санкциям против РФ

Ряд стран Евросоюза (ЕС) начал выступать за смягчение предложений Бельгии по санкциям против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Группа стран-членов настаивает на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия предложила запретить перепродавать часть товаров России. В свою очередь, Брюссель предложил требовать от компаний вносить на целевой счет сумму, часть которой будет направлена в фонд для Украины, если компания нарушит санкции. Контракты в таком случае тоже будут расторгнуты.

Агентство указывает, что дипломатические представители из крупных стран-членов ЕС выразили опасения в связи с предложениями Брюсселя, в том числе и в вопросе законности. «Страны также хотят сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые будет распространяться предложенная мера», — пояснили в агентстве.

Ранее стало известно, что Чехия вслед за Словакией призовет Евросоюз продлить импорт российских нефтепродуктов. Отмечается, что ввод ограничений приведет к резкому росту цен на топливо, в результате чего возникнут трудности в снабжении чешских заправок, а поставщики будут вынуждены закупать нефть в других странах.