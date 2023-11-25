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02:12, 25 ноября 2023Мир

В Канаде указали на изменение в поведении Зеленского

The Globe and Mail: Зеленский переживает из-за тупиковой ситуации для Украины
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

На Западе растет усталость от конфликта на Украине, а важнейший пакет военной помощи Украине сталкивается с серьезными препятствиями в Конгрессе США. Все это заставляет президента Украины Владимира Зеленского нервничать, заявил обозреватель канадской газеты The Globe and Mail Конрад Якабушки (Konrad Yakabuski).

По его словам, многие западные чиновники в частном порядке признают, что украинский лидер явно переживает. «Поскольку признаки тупиковой ситуации становится все труднее игнорировать, а обратный отсчет до президентских выборов 2024 года в США уже идет полным ходом, Зеленский выглядит очень одиноким», — заявил журналист. Кроме того, внимание мировой общественности обращено на палестино-израильский конфликт.

Якабушки отметил, что на фоне вышеперечисленного заверения министра обороны США Ллойда Остина в том, что Вашингтон «по-прежнему прикрывает спину» Зеленского «звучат неубедительно».

Ранее американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился поведением президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам журналиста, постоянно выпрашивает материальную поддержку у США.

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      Марина Совина
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