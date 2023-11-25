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11:27, 25 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве зафиксировали перебои в работе метро

В Киеве перестала работать станция метро «Лесная», на других скопление людей

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Киеве перестала работать станция метро «Лесная», на других станция наблюдается скопление людей. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские средства массовой информации также публикуют кадры, на которых большое число пассажиров стоит на платформе станции «Дарница». По предварительным данным, причиной случившегося стали перебои со светом в городе.

Ночью и утром 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Также говорилось об угрозе ракетного удара по городу.

Позднее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались перебои с электричеством. Предположительно, была повреждена линия электропередачи, на которую упали обломки беспилотников.

25 ноября в Киеве прозвучала серия взрывов. После чего власти столицы заявили, что без света остались почти 200 зданий в центральной части города.

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