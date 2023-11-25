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13:07, 25 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе автомобиль с женщиной и детьми сорвался с пешеходного моста

В Башкирии автомобиль с женщиной и детьми сорвался с моста, пассажиры погибли

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии автомобиль Skoda Fabia с женщиной и детьми сорвался с пешеходного моста в реку Белую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

Вечером 24 ноября женщина без водительских прав решила проехать по пешеходному мосту через реку Белую в село Азнагулово в Белорецком районе. Она не справилась с управлением, поэтому машина опрокинулась в воду. В результате правоохранители зафиксировали кончину женщины, ее 6-летней дочери и 5-летнего сына.

В ведомстве отметили, что происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации района. В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

Ранее в пригороде Владивостока самосвал с открытым кузовом сбил виадук, который впоследствии рухнул на федеральную трассу и полностью перекрыл ее.

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