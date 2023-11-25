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23:07, 25 ноября 2023Мир

Во Франции выросло число одобряющих политику Наполеона граждан

Ifop: 52 процента французов одобряют действия Наполеона в Европе

Фото: The State Hermitage Museum / Global Look Press

Большинство французов (74 процента) положительно оценивают роль императора Наполеона I Бонапарта в истории страны. При этом 52 процента граждан Франции одобряют действия Наполеона в Европе, считая, что они пошли на пользу, об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, передает ТАСС.

По данным социологической службы, число симпатизирующих Бонапарту французов выросло, в 1969 году такой позиции придерживались только 70 процентов опрошенных. Поводом для проведения нового исследования стал вышедший в 2023 году британо-американский фильм «Наполеон», который прохладно встретили критики и французские зрители.

Из достижений Наполеона во внутренней политике респонденты выделили издание императором Гражданского кодекса, распространение образование в массы и принятие законов, которые улучшили условия для жизни во Франции. Также, по данным опроса, наиболее близкими по духу к Бонапарту современными политическими деятелями стали экс-президент Николя Саркози и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, они набрали по 25 процентов голосов. Действующего французского лидера Эммануэля Макрона считает схожим с Наполеоном 21 процент опрошенных.

Ранее режиссер фильма «Наполеон» Ридли Скотт ответил на критику фильма французами. «Французы даже сами себе не нравятся», — сказал кинематографист в ответ на негативные рецензии.

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      Александра Синицына
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