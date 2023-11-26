Делягин рассказал о целях интервью Арахамии

Михаил Делягин назвал разумным интервью Арахамии

Глава фракции украинской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия дал признательные показания. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

В интервью Арахамия заявил, что нынешние власти Украины не имеют никакого плана дальнейшего ведения боевых действий и, соответственно, понятия не имеют, как долго они продлятся.

«Арахамия вопреки западной традиции не только не стал обвинять российские власти в нынешнем катастрофическом положении Украины, доведенной его подельниками буквально до ручки, но и по сути выступил в их поддержку, выразив убежденность в том, что руководство России согласится на переговоры немедленно, как только они будут предложены руководством Украины, — однако последнее не может их предложить», — написал Делягин в Telegram-канале.

Депутат считает, что официальное объяснение причины этого, данное Арахамией, выглядит разумно. По его мнению, украинские власти ждут, когда по каким-то причинам положение Украины выправится, улучшив переговорную позицию, чтобы начать торг.

При этом он уточнил, что бывший руководитель украинской делегации на переговорах весной 2022 года признал: Россия была готова завершить СВО практически сразу после ее начала на условиях гарантирования нейтрального статуса Украины.

«Категорический отказ от этого предложения был вызван в первую очередь жесткой позицией Англии, которая сорвала уже практически согласованные договоренности. При этом Арахамия особо выделил энергичные действия тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, — даже не упомянув во всем своем интервью руководство ВС РФ», — написал Делягин.

По его словам, это интервью нацелено на то, чтобы украинцы поняли, что причиной сегодняшнего положения Украины являются не российские власти и тем более не руководители Украины, а англичане.

«Полный контроль англичан за Зеленским, которого уверенно ведут к трагичной гибели в стиле Кеннеди, похоже, начал тяготить пока еще суетящегося покойника, — и он устами Арахамия обратился к американцам со слегка завуалированной мольбой о помощи и готовности сменить хозяев, не понимая, что выработал свой ресурс в глазах всего Запада и в первую очередь американцев, а отнюдь не только Сити и набережной принца Альберта (МИ-6)», — отметил Делягин.