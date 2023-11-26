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15:13, 26 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об улучшении положения ВС России на одном направлении

МО: армия РФ улучшила положение по переднему краю на южнодонецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» вместе с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активные боевые действия велись в районе поселка городского типа Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). В результате российская армия улучшила положение.

Отмечается, что в районе села Приютное Запорожской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение по живой силе и военной технике 127-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 80 бойцов и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета ВСУ. Два Су-27 были ликвидированы в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. МиГ-29 сбили в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. Помимо этого, российские силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника.

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