Названа причина уничтожения Европы как геополитической единицы

Политолог Суслов: украинский кризис уничтожил Европу как геополитическую единицу

Европа лишилась внешнеполитической субъектности из-за США, и вовсю используются Вашингтоном в рамках политики поддержки киевского режима против России. Об этом заявил «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Страны Европы, состоящие в НАТО, стали играть роль второго расходного материала американской политики после начала конфликта на Украине, а также роль территории, которая используется США в политике поддержки киевского режима против России. Европа уже лишилась остатков внешнеполитической субъектности, сейчас она лишается экономической. Украинский кризис окончательно уничтожил Европу как геополитическую единицу», — резюмировал политолог.

По мнению Суслова, сейчас Европа является «слабой и отсталой периферией Атлантики», которая более не обладает возможностями для ведения самостоятельной внешней политики.

Ранее стало известно, что на фоне заморозки государственных расходов Германии Берлину до конца года придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине. «Правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен на бизнес и домохозяйства», — указал автор статьи Боян Панчевский.