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07:15, 27 ноября 2023Мир

Названы две возможные причины полномасштабного конфликта между Россией и НАТО

Политолог Суслов: рост числа сил США в ЕС грозит конфликтом России и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Рост числа сил США в Европе и увеличение напряженности между Россией и НАТО грозит эскалацией в полномасштабное военное столкновение по двум возможным причинам: из-за человеческой ошибки или намеренной провокации. Об этом рассказал «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Несомненно, существует риск непреднамеренного военного столкновения между Россией и НАТО в результате ошибки или провокации. Вспомним, когда украинская ракета залетела на территорию Польши в прошлом году. Тогда Польша и страны Балтии заявляли, что это российская ракета, еще до каких-либо разбирательств. Тем не менее только США одернули всех и признали, что это была украинская ракета», — напомнил политолог.

Суслов также выразил надежду, что Россия и НАТО будут делать все, чтобы в случае возникновения инцидента не допустить перерастания в полномасштабную войну. «Риски непреднамеренного конфликта достаточно велики, другое дело, что ни России, ни США это невыгодно», — резюмировал ученый.

Ранее политолог заявил, что рост численности американских войск в Европе и ее милитаризация демонстрирует возвращение НАТО к мышлению времен холодной войны. Суслов также заявил, что увеличение численности американских военных «де-факто означает отказ от положения основополагающего акта Россия — НАТО, где НАТО обязалась не размещать существенные боевые силы на территории восточноевропейских стран».

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      Дмитрий Сотак
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