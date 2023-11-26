Вице-мэр Ракова: в Москве появится новый формат медицинской помощи женщинам

В столице разработали новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Об этом в День матери рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках нового подхода запланировано открытие полноценных центров женского здоровья. В них женщины в течение всей жизни будут получать медицинскую помощь — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности. Комфортные, уютные центры с самым современным оборудованием и цифровыми сервисами придут на замену устаревшим женским консультациям.

Сейчас мы приступаем к реализации проекта и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве. Его ключевым элементом станут центры женского здоровья. За медицинской помощью в такой центр женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни по любому вопросу Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова пояснила, что последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. Многие из них расположены на первых этажах жилых домов. Зачастую это разрозненные и некомфортные маленькие кабинеты с небольшим объемом оборудования и без единого стандарта работы.

Теперь москвички всегда будут знать свой следующий шаг в диагностике, куда им идти и в какой срок им должны помочь. Каждый центр будет закреплен в структуре крупной многопрофильной больницы, где оказывают гинекологическую помощь, и будет расположен по возможности вблизи роддома. Таким образом женщины смогут бесшовно переходить между центром женского здоровья, поликлиникой и больницей с роддомом или перинатальным центром. Первый центр на базе городской больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой откроется 11 декабря на территории перинатального центра, чтобы здесь можно было получить комплексную помощь.

В центрах женщина сможет полноценно наблюдаться и проходить профилактику болезней. По расчетам, более 70 процентов посетительниц будут обращаться именно за общей медицинской помощью и лишь менее 30 процентов — за помощью при беременности. Центры будут оснащены всем современным оборудованием. Здесь же будут работать дневные гинекологические стационары.

Помимо стандарта оказания помощи, особое внимание мы уделили организации пространства. Ведь центры должны быть современными, комфортными, уютными и формировать позитивное отношение. Там будут зоны обслуживания, ожидания и «школа» будущих родителей, где мужчины и женщины могут получить много полезной и интересной информации. Отмечу, что на сегодняшний день уже подобраны локации для десяти центров. Три здания для размещения центров мы активно ремонтируем Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Для пациенток центров женского здоровья также готовится широкий набор цифровых возможностей. Для них будет создан новый раздел в электронной медкарте «Женское здоровье». Там можно будет найти анкеты для беременных и дневники самоконтроля. Новый цифровой функционал появится и у врачей центров, чтобы они могли лучше и внимательнее вести свою работу. Разработка этих сервисов уже идет, планируется сделать их доступными уже в следующем году.

Кроме того, для врачей будущих центров женского здоровья создан специальный шоу-рум, посетив который акушеры-гинекологи могут поделиться обратной связью и дать свои рекомендации относительно нового формата работы. Впоследствии их пожелания будут учитываться при открытии новых центров.