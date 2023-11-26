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01:25, 26 ноября 2023Бывший СССР

Под Киевом и в Черкассах произошли взрывы

В Киевской области Украины и Черкассах произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в Киевской области Украины и в городе Черкассы Черкасской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в обоих регионах, а также в столице страны.

Утром 25 ноября в Киеве раздались взрывы, они доносились из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны. «Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось», — сообщил один из очевидцев.

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      Марина Совина
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