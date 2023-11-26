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07:39, 26 ноября 2023Бывший СССР

Российские войска ликвидировали почти 300 бойцов ВСУ в ДНР

Астафьев: группировка «Юг» уничтожила до 290 военных ВСУ на донецком направлении

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы «Юга» ВС России при поддержке артиллерии и авиации уничтожили до 290 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. О ликвидации противника возле Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

Огневое поражение российских войск нанесли по скоплениям живой силы 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, также были уничтожены три автомобиля, уточнил Астафьев. Также, по его словам, в процессе контрбатарейной борьбы украинская сторона лишилась 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

Ранее российский обозреватель Влад Шлепченко указал на деградацию обороны ВСУ на авдеевском направлении из-за сдачи ими самых хорошо укрепленных позиций. «Ценой огромных усилий и больших потерь противник продолжает удерживать горловину выступа, но расплатой за это является ослабление обороны на других участках выступа», — сказал он.

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      Александра Синицына
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