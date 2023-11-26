Во Франции заявили о желании продать боевые самолеты Узбекистану и Казахстану

Tribune: Франция хочет продать боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану

Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation выразила желание продать боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, сообщает газета Tribune.

«По словам нескольких источников, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения», — пишет издание.

Уточняется, что компания больше рассчитывает на сделку с Ташкентом, чем с Астаной. Издание отмечает, что достижение договоренностей о продаже авиационной техники Казахстану стало бы для Dassault Aviation большим сюрпризом.

Ранее стало известно, что покупателей российского оружия в Африке решили переманить оборонные компании стран Центральной Европы. Предприятия уже ведут переговоры о новых сделках по продаже большего числа вооружений.