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04:33, 26 ноября 2023Культура

Сын Брэда Питта назвал актера засранцем мирового класса

Сын актера Брэда Питта Пакс назвал отца засранцем мирового класса

Фото: Hubert Boesl / dpa / Global Look Press

Приемный сын американских актеров и бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Тьен назвал отца «засранцем мирового класса». Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняет издание, пост был опубликован еще три года назад в 2020 году в закрытом аккаунте Пакса. Тогда юноше было 16 лет и он саркастично поздравил актера с Днем отца. По словам Пакса, Брэд Питт «снова и снова доказывает, что является ужасным и презренным человеком».

Пакс также заявил, что четверо младших детей актера дрожат от страха в его присутствии. «С Днем отца этого мерзавца мирового класса!», — говорилось в публикации. Своеобразное поздравление сопровождалось фотографией Питта, получающего «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Как именно скриншот публикации оказался у DM не уточняется.

Ранее сообщалось, что 19-летний Пакс Тьен Джоли-Питт стал художником. Он взял себе псевдоним Embtto и собирается представить свои работы на художественной выставке в Тель-Авиве. Сообщается, что Джоли-Питт работает в смешанной технике, используя цифровой и традиционный форматы.

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      Марина Совина
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