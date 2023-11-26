Мурадов: попытки Киева блокировать международные контакты Крыма потерпели фиаско

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов в разговоре с РИА Новости рассказал, что попытки Киева блокировать международные контакты полуострова потерпели фиаско.

По его словам, Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со странами по всему миру. Общий вектор международной работы постпредства республики направлен на наращивание антинацистской и антиколониальной борьбы против доминирования Запада — борьбы за новое и справедливое мироустройство.

В то же время Мурадов не раскрыл конкретные международные планы, «чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе».

Ранее Мурадов заявил, что западные страны, поставляя властям Киева новое оружие, продолжают вести губительную политику по отношению к Украине, надевая на нее «пояс смертника».