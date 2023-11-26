В российском городе монтажник перерезал трос висевшему на пятом этаже коллеге

Mash: в Ростове монтажник перерезал трос висевшему на пятом этаже коллеге

В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос коллеге, висевшему во время ремонта фасада на пятом этаже. Мужчине удалось выжить, о происшествии в российском городе сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, 47-летний мужчина вместе с другим монтажником стали обсуждать обязанности друг друга. Диалога не вышло, из-за чего коллега схватился за ножницы и перерезал веревку товарища.

Россиянин оказался на земле, упав с 15-метровой высоты. Ему на помощь пришли прохожие. Сотрудники скорой помощи отвезли пострадавшего с многочисленными травмами в больницу. Там рабочему провели несколько операций.

Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, выяснил Mash. Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в деталях инцидента. Ростовские следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в селе Мухоршибирь в Бурятии рабочий пострадал во время ремонта крыши. Мужчину госпитализировали с травмами костей и позвоночника.