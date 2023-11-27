Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 27 ноября 2023Мир

Байден извинился перед мусульманскими лидерами

Байден извинился перед лидерами мусульман за сомнение в числе погибших в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден извинился перед мусульманскими лидерами среди американцев после того, как открыто поставил под сомнение данные ХАМАС о числе погибших в секторе Газа. Об этом пишет Fox News.

«У меня нет уверенности в том, что палестинцы говорят правду о количестве убитых. Я уверен, что были убиты невинные люди, и это цена ведения войны», — заявил политик на пресс-конференции 25 октября.

После этого Байден встретился с пятью американскими лидерами-мусульманами. В ходе встречи он выслушал рассказ лидеров о людях, которых они знают и которые непосредственно пострадали от конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь президент сказал, что сожалеет и разочарован в себе.

Отмечается, что американские лидеры-мусульмане призвали Байдена проявить больше сочувствия к палестинцам, а в конце встречи Байден, как утверждается, обнял одного из участников.

Ранее США и Израиль договорились работать над освобождением всех заложников ХАМАС. Глава США приветствовал освобождение заложников в минувшие дни.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      Стратегический авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

      В Китае опровергли возникновение нового вируса

      Северная Корея пообещала увеличить количество запусков спутников

      Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Запорожье

      50-летняя Хайди Клум станцевала в бикини перед камерой

      Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до «оранжевого»

      Звезда Comedy Club описал работу на Первом канале словами «безумно сложно»

      Изучена клеточная конкуренция при развитии рака

      США сообщили о ракетной атаке по их эсминцу

      Москвичам предрекли мрачноватую неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости