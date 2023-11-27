Беспилотник сбили над российским регионом

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил, что в Каменском районе сбили БПЛА

В Каменском районе Ростовской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Ростовский губернатор не уточнил, какой модели был сбитый БПЛА, а также был ли он сбит системой противовоздушной обороны или подавлен системой радиоэлектронной борьбы. Голубев добавил, что при падении обломков БПЛА последствий на земле не было.

«Спасибо военным за выполненную работу», — подытожил российский губернатор.

Ранее стало известно, что ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой противовоздушной обороны над территорией России были уничтожены 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. Попытки атак пресечены в нескольких российских регионах.