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19:42, 27 ноября 2023Из жизни

Бобер с елкой остановил водителя на дороге в России

В Приморье водитель встретил бобра с елкой и уступил ему дорогу

В Приморье водитель был вынужден остановиться на дороге, потому что встретил бобра. Об этом сообщает Telegram-канал NEWS.ru.

Мужчина заметил на обочине несущего небольшую елку бобра и решил уступить ему дорогу и заодно заснять встречу на видео. На ролике видно, как бобер, не торопясь, переходит участок автомобильной трассы и скрывается на склоне под заграждением. По предположению авторов канала, на плотине «уже начали подготовку к Новому году».

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В 2022 году в Республике Татарстан огромный бобер набросился на россиянина, который попытался его сфотографировать. Инцидент произошел, когда молодые люди заметили крупного бобра возле перекрестка, который подошел к одному из ограждений и стал протискиваться между прутьев, но не смог пролезть из-за крупных размеров. Его атаку спровоцировала вспышка на камере телефона, с которым к животному подошел один из парней.

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      Антонина Черташ
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