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02:21, 27 ноября 2023Мир

Украинский фермер рассказал о сожжении полей для поиска российских мин

The Times: фермеры Украины сжигают свои поля для взрыва российских мин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский земледелец Александр Корлол заявил, что для поиска российских мин фермеры сжигают собственные поля, что усугубляет ситуацию. Его слова приводит издание The Times.

Корпол рассказал о сожжении полей и объяснил, что фермеры занимаются этим для поиска и взрыва российских мин.

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«Фермеры сжигают свои поля, полагая, что это помогает обнаружить мины. На самом деле это усложняет ситуацию. Металлические корпуса плавятся и скрываются растяжки», — отметил он.

В материале отмечается, что российские военные оставляют минные поля для укрепления своих позиций от возможных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что оборонительные сооружения России простираются на 600 миль — порядка 965,6 километра вдоль линии боевых действий на востоке Украины. Военные закладывают мины в три ряда, саперы часто обнаруживают до пяти устройств на одном квадратном метре.

В той же публикации Украину назвали крупнейшим в истории минным полем. С таким заявлением выступил управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп.

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      Марина Совина
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