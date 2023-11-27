The Times: фермеры Украины сжигают свои поля для взрыва российских мин

Украинский земледелец Александр Корлол заявил, что для поиска российских мин фермеры сжигают собственные поля, что усугубляет ситуацию. Его слова приводит издание The Times.

Корпол рассказал о сожжении полей и объяснил, что фермеры занимаются этим для поиска и взрыва российских мин.

«Фермеры сжигают свои поля, полагая, что это помогает обнаружить мины. На самом деле это усложняет ситуацию. Металлические корпуса плавятся и скрываются растяжки», — отметил он.

В материале отмечается, что российские военные оставляют минные поля для укрепления своих позиций от возможных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что оборонительные сооружения России простираются на 600 миль — порядка 965,6 километра вдоль линии боевых действий на востоке Украины. Военные закладывают мины в три ряда, саперы часто обнаруживают до пяти устройств на одном квадратном метре.

В той же публикации Украину назвали крупнейшим в истории минным полем. С таким заявлением выступил управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп.