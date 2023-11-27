Украину назвали крупнейшим в истории минным полем

The Times: Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле

Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп заявил, что Россия превратила зону спецоперации в республике в крупнейшее минное поле в истории. Его слова приводит The Times.

По мнению эксперта, Россия сделала практически невозможным дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, сейчас на Украине наблюдается наиболее масштабное заполнение территории минами и неразорвавшимися боеприпасами в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», — подчеркнул Хеслоп.

Ранее аналитики назвали необходимое время для полного разминирования Украины и ликвидации минного загрязнения. По мнению экспертов GLOBSEC, для этого потребуется 757 лет.