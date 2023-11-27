В Чехии пройдет крупнейшая забастовка в истории страны

В Чехии 27 ноября пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов в истории страны

Намеченная профсоюзами Чехии на понедельник, 27 ноября, забастовка охватит сотни предприятий и фирм примерно с одним миллионом работников, рассказал руководитель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозеа Стршедула. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, она также охватит 70 процентов персонала школьных учреждений. Стршедула прогнозирует, что забастовка станет крупнейшей в истории Чехии. Он указал на цель мероприятия: заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе.

«Если они (министры) думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже», — добавил он. Одной из главных причин выхода на улицы стал недавно одобренный парламентом и подписанный президентом пакет мер по оздоровлению государственных финансов. Он включает в себя снижение государственных дотаций, отмену ряда налоговых льгот, увеличение НДС на некоторые виды товаров и услуг, изменение условий выплаты пенсий, а также другие жесткие меры.

16 апреля тысячи людей вышли на антиправительственный митинг на Вацлавской площади в центре Праги.