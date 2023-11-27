ФСБ вынесла предостережение россиянину за попытку взломать сайт НГУ

ФСБ: новосибирец получил предостережение за хакерскую атаку на минцифры области

В Новосибирске 27-летний местный житель получил предостережение за хакерскую атаку на государственные информационные ресурсы. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области.

Мужчина хотел получить доступ к ресурсам минцифры области и ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет». Однако попытка была неудачной. Если взломщик попытается совершить аналогичное преступление, его уже обвинят по части 1 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. По этой статье россиянину может грозить до двух лет колонии.

Силовики отметили, что за 2023 год в Новосибирской области было возбуждено 15 дел, связанных с хакерскими атаками: 11 граждан получили сроки, а трое — предупреждения.

Ранее стало известно, что в Тюмени суд приговорил хакера Льва А. к трем годам колонии общего режима за неправомерный доступ к компьютерной информации и подделку документов, а его сообщника, частного детектива Алексея Г., — к двум годам условно с испытательным сроком на два года.