Российский хакер с частным детективом получали данные о звонках и попали под суд

В Тюмени осудили хакера и детектива за неправомерный доступ к информации

В Тюмени суд приговорил хакера Льва А. к трем годам колонии общего режима за неправомерный доступ к компьютерной информации и подделку документов, а его сообщника, частного детектива Алексея Г., — к двум годам условно с испытательным сроком на два года. Об этом в пятницу, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Калининском суде Тюмени.

Алексея Г. признали виновным по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

По данным следствия, Алексей ранее служил в милиции, а в 2010 году уволился по выслуге лет и создал частное сыскное агентство. Осужденный принимал заказы не только на слежку, но и на детализацию телефонных разговоров. С 2015 года ему помогал ранее судимый за взлом электронной почты Лев — сначала он занимался продвижением сайта детективного агентства, а потом подсказал, как незаконно получать доступ к детализации сообщений по номеру телефона.

В какой-то момент детектив получил заказ на детализацию телефонных сообщений от начальника службы безопасности одного из екатеринбургских предприятий. Лев подсказал ему, как сделать это через салон сотовой связи. Нужно было предоставить оператору нотариальную доверенность. Хакер скачал бланк установленного образца в интернете, распечатал его на цветном принтере и подделал подпись нотариуса. Его знакомый пришел в салон связи с этим документом и запросил сим-карту с определенным абонентским номером жителя Свердловской области.

Он смог ее получить, однако владельцу пришло СМС-сообщение: «Внимание! По Вашему номеру производится замена сим-карты. Если эту операцию заказали не Вы, срочно позвоните нам, чтобы не допустить возможные мошеннические операции с использованием вашего номера». Мужчина сначала позвонил на «горячую линию» мобильного оператора и заблокировал клонированную сим-карту, а потом обратился в полицию. В результате хакера и детектива быстро задержали.

Ранее стало известно, что в Крыму 38-летнего жителя Ялты осудят за взлом компьютерной системы предприятия.