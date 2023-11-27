Стало известно о покушении на замглавы ВГА Харьковской области

Ганчев: на замглавы ВГА Харьковской области Слисаренко совершено покушение

На заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области Александра Слисаренко совершено покушение. Об этом сообщил ТАСС глава ВГА Виталий Ганчев.

По его словам, жизнь Слисаренко вне опасности. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Сотрудники спецслужб проводят разбирательство и выясняются обстоятельства произошедшего.

14 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Челябинске. Местный житель планировал совершить нападение на административное здание. Для этого он готовил самодельные зажигательные смеси. Он является сторонником идеологии украинской националистической организации.