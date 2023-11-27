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11:19, 27 ноября 2023Ценности

Хилари Дафф раскрыла секрет сохранения стройности в праздники

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса и певица Хилари Дафф раскрыла секрет сохранения стройности в праздники. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Women’s Health.

36-летняя знаменитость рассказала, что День благодарения и Рождество отмечает вместе с семьей дома. В связи с этим она старается ходить в спортзал рано утром, чтобы все успеть, в частности приготовить еду. «У вас может появиться такое чувство, будто вы с легкостью целый день едите и пьете. Поэтому приятно избавиться от всего лишнего заранее», — объяснила она.

Кроме того, собеседница издания отметила, что занятия спортом стали для нее ежедневной полезной привычкой. «Поднятие тяжестей для женщины действительно важно. Это важно для ваших костей. Знаешь, я не бодибилдер. Но поднимать тяжести приятно», — заключила Дафф.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Тейлор Грассо раскрыла главные причины набора веса на выходных. По словам врача, такая проблема может возникнуть из-за пищи с высоким содержанием натрия, что приводит к задержке жидкости в организме и вздутию живота. Кроме того, Грассо обратила внимание, что во время отдыха многие люди предпочитают переходить на рацион, состоящий из углеводов.

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      Мария Винар
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