В Москве пройдут экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу России

Вице-мэр Ракова анонсировала экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу России

В Москве пройдут бесплатные экскурсии в инфекционную клиническую больницу № 1. Участники экскурсий смогут изнутри увидеть работу крупнейшей инфекционной больницы России, которую при помощи современных технологий удалось превратить в самое безопасное место в городе, побывав в операционной, реанимации и кувезном боксе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы впервые позвали москвичей на экскурсии в новый флагманский центр больницы имени О.М. Филатова, которые посетили более 11 тысяч гостей, — рассказала Ракова. Прямо сейчас идут экскурсии в новый флагманский и урологический центр больницы имени С.П. Боткина. Они оказались настолько востребованными, что мы внепланово расширили слоты записи, чтобы больше желающих могли их посетить».

По словам вице-мэра, новая серия экскурсий начнется сразу после окончания экскурсий в Боткинскую больницу. ИКБ № 1 москвичам покажут с 1-го по 8 декабря. «Горожан проведут по двум маршрутам в новом лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы № 1 до начала его работы. Это самая современная и большая больница этого профиля в России. Маршруты экскурсий специально разработали так, чтобы посетители могли увидеть все самое интересное. А в первые дни мероприятий гостей ждет иммерсивное шоу», — отметила Ракова.

Иммерсивное шоу «Заражение» будет проходить с 1-го по 3 декабря. На нем гости смогут попробовать себя в роли врачей и попытаться спасти жизнь человека.

На экскурсии «Путь пациента» москвичам расскажут о специфике лечения инфекционных болезней, которую учли на каждом этапе проектирования и оснащения нового комплекса. Гостей познакомят с системой мельцеровских боксов, при которой больные перемещаются по отделению только по уличной галерее, чтобы исключить распространение инфекций. Также москвичам покажут операционную, отделение интенсивной терапии, родильный блок и кувезный бокс для выхаживания детей, родившихся раньше срока.

А посетителям экскурсии «Тайная жизнь больницы» продемонстрируют, как в мегаполисе превратить больницу с опасными инфекциями в самое безопасное место. Москвичам покажут инновационную систему термического обеззараживания сточных вод, воздуха и дезинфекции одежды, а также пищеблок, в котором применяется технология таблет-питания.

Экскурсии проведут медработники и сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Для посещения экскурсий нужна предварительная запись на сайте.

ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе открылась в 1962 году. Осенью 2023 года на территории больницы завершилось строительство инфекционного лечебно-диагностического комплекса из трех корпусов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров, которые начнут принимать пациентов до конца 2023 года. Экскурсии нужны, чтобы познакомить москвичей с результатами модернизации.